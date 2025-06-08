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Мераб Двалишвили во второй раз защитил чемпионский пояс UFC
08.06.2025 10:33
Мераб Двалишвили защитил чемпионский пояс UFC в суперлегком весе (61 кг).
Грузинский борец победил Шона О'Мэлли, выступавшего от Америки.
На бое присутствовал и президент США Дональд Трамп.
Для справки, первая схватка борцов состоялась 15 сентября 2024 года, и этот бой также завершился победой Двалишвили. В 24 боях в смешанных единоборствах Мераб Двалишвили одержал 20 побед и потерпел 4 поражения. Сегодняшняя победа стала для него тринадцатой подряд.
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