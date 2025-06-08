Сборная Грузии сыграет сегодня товарищеский матч с Кабо-Верде

08.06.2025 12:17





Сборная Грузии по футболу завершит июньские сборы товарищеским матчем с Кабо-Верде — матч пройдет 8 июня на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси и начнется в 20:00.



7 июня сборная Грузии провела предматчевую тренировку, в которой приняли участие 23 игрока. Известно, что на этот раз тренер национальной сборной Вилли Саньоль не вызвал лидеров команды и выставит на игру обновленный состав.



Сборная Грузии в Кутаиси сыграет в третий раз. В первом матче в 2001 году наша команда обыграла Азербайджан со счетом 1:0, а во второй раз в 2017 году сыграла вничью с Беларусью — оба матча были товарищескими.



Все билеты на матч между Грузией и Кабо-Верде проданы, и аншлаг на стадионе гарантирован.







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