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Сборная Грузии сыграет сегодня товарищеский матч с Кабо-Верде


08.06.2025   12:17


Сборная Грузии по футболу завершит июньские сборы товарищеским матчем с Кабо-Верде — матч пройдет 8 июня на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси и начнется в 20:00.

7 июня сборная Грузии провела предматчевую тренировку, в которой приняли участие 23 игрока. Известно, что на этот раз тренер национальной сборной Вилли Саньоль не вызвал лидеров команды и выставит на игру обновленный состав.

Сборная Грузии в Кутаиси сыграет в третий раз. В первом матче в 2001 году наша команда обыграла Азербайджан со счетом 1:0, а во второй раз в 2017 году сыграла вничью с Беларусью — оба матча были товарищескими.

Все билеты на матч между Грузией и Кабо-Верде проданы, и аншлаг на стадионе гарантирован.


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