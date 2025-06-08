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Грузия и Кабо-Верде сыграли вничью
08.06.2025 22:37
Сборная Грузии по футболу провела контрольный матч с Кабо-Верде и сыграла вничью – 1:1.
Сборная Грузии провела свой третий матч в Кутаиси. В предыдущих двух товарищеских матчах «крестоносцы» победили Азербайджан со счетом 1:0 в 2001 году, а в 2017 году матч с Беларусью завершился со счетом 2:2.
Матч, прошедший на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси, определенно был непростым. Сборная Кабо-Верде занимает первое место в отборочной группе, может претендовать на участие в чемпионате мира и, несомненно, оказалась сильным соперником.
* Кабо-Верде – седьмая африканская команда, с которой играла Грузия.
* Лаша Двали впервые возглавил команду в качестве капитана, он 27-й капитан в истории сборной Грузии.
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