Футболистов сборной Грузии ограбили во время отпуска в Каннах

09.06.2025 10:47





Дом, в котором остановились грузинские футболисты Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили, был ограблен во время их отпуска в Каннах.



Сообщается, что украдены ювелирные украшения, сумки и часы…



«Как нам стало известно, кража произошла, когда игроки вместе с членами семьи были на улице. К счастью, никто не пострадал», — пишет Geo Team.



В 2022 году у Хвичи Кварацхелия угнали автомобиль в Неаполе, но через несколько часов полиция обнаружила его.





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