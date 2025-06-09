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Футболистов сборной Грузии ограбили во время отпуска в Каннах
09.06.2025 10:47
Дом, в котором остановились грузинские футболисты Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили, был ограблен во время их отпуска в Каннах.
Сообщается, что украдены ювелирные украшения, сумки и часы…
«Как нам стало известно, кража произошла, когда игроки вместе с членами семьи были на улице. К счастью, никто не пострадал», — пишет Geo Team.
В 2022 году у Хвичи Кварацхелия угнали автомобиль в Неаполе, но через несколько часов полиция обнаружила его.
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