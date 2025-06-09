Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Футболистов сборной Грузии ограбили во время отпуска в Каннах


09.06.2025   10:47


Дом, в котором остановились грузинские футболисты Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили, был ограблен во время их отпуска в Каннах.

Сообщается, что украдены ювелирные украшения, сумки и часы…

«Как нам стало известно, кража произошла, когда игроки вместе с членами семьи были на улице. К счастью, никто не пострадал», — пишет Geo Team.

В 2022 году у Хвичи Кварацхелия угнали автомобиль в Неаполе, но через несколько часов полиция обнаружила его.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна