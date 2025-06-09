Епископ Марнеульский: представитель СГБ Грузии пытался меня отравить

09.06.2025 11:49





Георгий (Джамделиани), епископ Марнеульский и Худжабский, заявил, что представитель СГБ Грузии планировал его отравить и «завербовал» монахиню, которая выносила информацию из Епархии. Об этом он сообщил во время своей проповеди.



По его словам, монахиню «вербовали» в течение года и просили подсыпать яд в блюдо для епископа или нанести ему на руку особый яд, чтобы он умер в течение часа.



Также епископ Марнеульский и Худжабский рассказал прихожанам, что эта монахиня была изгнана из епархии два месяца назад, а представитель СГБ вместе с охраной был избит и что теперь от него ожидают всевозможных провокаций.



«Этот человек является высокопоставленным чиновником, представителем конкретной структуры Службы госбезопасности. Монахиня выносила всю информацию из резиденции, хотя мне нечего скрывать, но есть исповеди, есть личные беседы и так далее, есть что-то внутри семьи… Они — не хочу использовать русский термин… — «завербовали». Не знаю, чем они ее шантажировали, что сделали ей, хотя да — мне известно, но я воздержусь от этого…



Я думаю, что за ним стоят силы, этот человек — член правительства, нынешний член правительства. Если правительство и правительственные структуры не отвергнут его, то мне станет ясно гораздо о гораздо большем», — заявил епископ.



Епископ добавил, что «силовик» теперь якобы шантажирует, посылает другого человека, чтобы тот позволил ему извиниться.



Отец Георгий говорит, что он может с официальным заявлением обратиться к Синоду: и если правым окажется сам епископ, то для виновника у него уже «уготован вердикт», а если неправым — откажется от служения Богу.





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