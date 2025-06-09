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Епископ, заявивший о покушении на него, не намерен давать показания
09.06.2025 15:38
Епископ Марнеульский и Худжабский Георгий (Джамделиани) не планирует давать показания следственным органам относительно сделанного им 8 июня заявления о возможном покушении на его жизнь.
«Со мной связалась прокуратура, но я лично [использую] свое конституционное право священнослужителя. На данном этапе я не буду давать показания и не намерен сотрудничать ни с прокуратурой, ни с полицией. Я отказываюсь. Я действую в рамках норм церковных канонов», — заявил епископ в интервью телеканалу «Пирвели».
О покушении на него епископ рассказал вчера, 8 июня, во время своей воскресной проповеди. Как он утверждает, в недавнем прошлом представитель власти, сотрудник службы безопасности, планировал его отравить с помощью некой монахини.
По словам Георгия Джамделиани, он выслал монахиню из церкви, а представителя власти избили и выгнали из монастыря вместе с охранниками, однако угроза его ликвидации не миновала.
Прокуратура начала расследование по факту этого публичного заявления по статье о подготовке к преднамеренному убийству.
Епископ Георгий известен своими гомофобными и антизападными высказываниями, критическим отношением к «Единому национальному движению» и негативными взглядами на гражданский сектор.
В 2020 году он обвинил «Грузинскую мечту» в ведении против него клеветнической кампании, заявив, что её цель – отстранение его от епархии;
В декабре 2024 года он отреагировал на жестокое насилие государства в отношении демонстрантов на Руставели, назвав этот процесс «общей болью и трагедией нации»;
В проповеди 28 мая 2025 года он поддержал заключенную журналистку Мзию Амаглобели, основателя газет «Батумелеби» и «Нетгазети», и заявил, что наказание, примененное в её отношении, «несоразмерно сурово».
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