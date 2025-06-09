Грузия примет более 100 представителей движения United World Colleges (UWC)

09.06.2025 16:46





Впервые Грузия примет более 100 представителей движения United World Colleges (UWC) из Европы, Северной Африки и Ближнего Востока на региональной встрече UWC, которое пройдет 19–21 июня 2025 года в отеле Holiday Inn в Тбилиси. Это знаменательное мероприятие, проводимое каждые три года, направлено на укрепление глобального движения UWC посредством местных связей, содействия сотрудничеству, взаимному обучению и общей приверженности образованию для мира и устойчивого развития.



Региональное собрание, организованное UWC International в сотрудничестве с UWC Georgia, соберет членов национальных комитетов, представителей школ UWC и сторонников глобального образования, включая Фейт Абиодун, исполнительного директора UWC International, Маноло Эспинозу, председателя Международного совета UWC, и Радху Пиллэй, директора по образованию UWC. Мероприятие будет способствовать обмену передовым опытом, рассмотрению проблем, стоящих перед всем движением, и отметит влияние миссии UWC. Оно также подчеркнет растущую роль Грузии в мировом образовательном ландшафте, продемонстрировав ее богатое культурное наследие и приверженность воспитанию молодых талантов.



«Проведение региональной встречи UWC в Грузии — исторический момент для страны», — сказала Рузанна Саргсян, менеджер UWC Georgia. «Мы рады приветствовать наших партнеров в Тбилиси, где мы можем поделиться своей культурой, поучиться друг у друга и укрепить нашу общую миссию по укреплению мира и устойчивости посредством образования».



Двухдневная очная программа будет включать интерактивные семинары, стратегические дискуссии и сессии, организованные сверстниками, адаптированные к потребностям регионов Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Участники изучат инновационные подходы к отбору студентов, вовлечению выпускников и наращиванию потенциала, а также отметят вклад волонтеров и заинтересованных сторон, которые продвигают миссию UWC вперед.



«Роль Грузии как принимающей стороны этой региональной встречи отражает силу и многообразие движения UWC», — сказала Фейт Абиодун, исполнительный директор UWC International. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с нашими коллегами в Тбилиси для продвижения нашего общего видения образования как силы единства и позитивных изменений».



UWC — это глобальное образовательное движение, объединяющее людей, нации и культуры посредством образования, с 18 школами на четырех континентах и ​​более чем 150 национальными комитетами по всему миру. UWC Georgia, как часть этой сети, играет ключевую роль в отборе и поддержке студентов для посещения школ UWC, способствуя межкультурному взаимопониманию и глобальному гражданству.



United World Colleges (UWC) — это глобальное образовательное движение, которое превращает образование в силу, объединяющую людей, нации и культуры ради мира и устойчивого будущего. Имея 18 школ и колледжей на четырех континентах и ​​более 150 национальных комитетов, UWC объединяет молодых людей из разных слоев общества, чтобы они жили и учились вместе, способствуя межкультурному взаимопониманию и активному вкладу в лучший мир.





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