Бачиашвили утверждает, что на борту самолета, на котором он был доставлен в Грузию, находился глава СГБ

09.06.2025 17:14





По заявлению бывшего генерального директора "Фонда соинвестирования» Георгия Бачиашвили, на борту, на котором он был доставлен в Грузию, находился глава Службы госбезопасности Грузии Анри Оханашвили.



Указанное заявление он сделал на судебном процессе.



Бачиашвили также пояснил, что он был похищен с мешком на голове и незаконно, с нарушением всех норм доставлен в Грузию.



По его словам, СГБ это сделала по заказу Бидзины Иванишвили.





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