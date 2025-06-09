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Бачиашвили утверждает, что на борту самолета, на котором он был доставлен в Грузию, находился глава СГБ
09.06.2025 17:14
По заявлению бывшего генерального директора "Фонда соинвестирования» Георгия Бачиашвили, на борту, на котором он был доставлен в Грузию, находился глава Службы госбезопасности Грузии Анри Оханашвили.
Указанное заявление он сделал на судебном процессе.
Бачиашвили также пояснил, что он был похищен с мешком на голове и незаконно, с нарушением всех норм доставлен в Грузию.
По его словам, СГБ это сделала по заказу Бидзины Иванишвили.
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