Мзия Амаглобели: Я не считаю себя правонарушителем, наклеить стикер – не преступление!

09.06.2025 17:31





Я не считаю себя правонарушителем, приклеить стикер – не преступление! – указанное заявление на заседании суда сделала учредитель изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели.



По ее словам, стикер она наклеила в знак солидарности с незаконно задержанными участникам акции протеста.



«Я не знаю, как это в правовой практике, но то, что за один случай, за то, что я наклеила стикер, меня судят во второй раз, это я считаю несправедливым, и я хочу, чтобы вы это знали. Оскорбительным я считаю также то, что мне вменяют осквернение облика города. В городе, где я жила, в Батуми, в администрацию за моей подписью внесено не одно заявление, и я получала разрешение, когда знала, что для чего-то необходимо получение разрешения. Я не считаю себя правонарушителем, наклеить стикер – не преступление, тем более в моем случае. «Бастует Грузия» – очень благородный месседж. Стикер я наклеила в знак солидарности с незаконно задержанными участниками акции протеста. Да, я наклеила стикер, это было выражение, форма солидарности и протеста»,- заявил Амаглобели.





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