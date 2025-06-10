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Замгубернатору Квемо Картли запретили причащаться до своего покаяния
10.06.2025 10:36
Суд Марнеульской и Худжабской епархии запретил Георгию Шинджикашвили, который до 12 мая этого года занимал должность заместителя государственного поверенного Квемо Картли (губернатор — ред.), причащаться на основании деталей, выявившихся по делу о предполагаемом покушении на епископа Марнеульского и Худжабского Георгия (Джамделиани).
«Обвиняемому Г.Ш. до своего покаяния запретить причащаться <…>, а в случае покаяния — подвести под действие указа отца нашего Василия Кесарийского № 56, причисленного к лику святых, и прожить двадцать лет без причащения», — говорится в протоколе.
В документе, опубликованном епархией, говорится, что приговор основан на показаниях монахини Теклы Кублашвили и других фактических доказательствах.
Напомним, Георгий (Джамделиани), епископ Марнеульский и Худжабский, заявил, что представитель СГБ Грузии планировал его отравить и «завербовал» монахиню, которая выносила информацию из Епархии. Об этом он сообщил во время своей проповеди. По его словам, монахиню «вербовали» в течение года и просили подсыпать яд в блюдо для епископа или нанести ему на руку особый яд, чтобы он умер в течение часа.
На заявление отреагировала Прокуратура Грузии, заявив, что на основании слов епископа начато расследование.
Епископ отказался давать показания.
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