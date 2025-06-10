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Сборная Грузии победила Швейцарию и вышла на чемпионат Европы по водному поло
10.06.2025 19:12
Сборная Грузии по водному поло обыграла Швейцарию со счетом 29:5 во втором туре отборочного цикла чемпионата Европы и в седьмой раз подряд сыграет на чемпионате Европы.
Во втором матче группы сборная Израиля обыграла Болгарию со счетом 16:9 и вместе с Грузией вышла на чемпионат Европы.
11 июня грузинские ватерполисты встретятся с командой Израиля. Матч начнется в 17:00 в Олимпийском бассейне в Тбилиси.
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