Сборная Грузии победила Швейцарию и вышла на чемпионат Европы по водному поло

10.06.2025 19:12





Сборная Грузии по водному поло обыграла Швейцарию со счетом 29:5 во втором туре отборочного цикла чемпионата Европы и в седьмой раз подряд сыграет на чемпионате Европы.



Во втором матче группы сборная Израиля обыграла Болгарию со счетом 16:9 и вместе с Грузией вышла на чемпионат Европы.



11 июня грузинские ватерполисты встретятся с командой Израиля. Матч начнется в 17:00 в Олимпийском бассейне в Тбилиси.







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