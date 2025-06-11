|
|
|
«Батумский знаменосец» Темур Катамадзе выдворен в Турцию
11.06.2025 10:32
«Батумский знаменосец» Темур Катамадзе был выдворен в Турцию, рассказала его супруга.
Ранее сообщалось, что Апелляционный суд окончательно отказал Катамадзе — гражданину Турции — в предоставлении статуса беженца или гуманитарного статуса.
Катамадзе стал символом антиправительственных протестов в Батуми: он стоял с флагом Грузии на акциях протеста против «Грузинской мечты» — начиная с протестов против закона об «иностранных агентах» и заканчивая недавними протестами в связи с приостановкой евроинтеграции страны.
30 апреля Департамент миграции МВД принял решение о выдворении Темура Катамадзе из Грузии. Изначально он был задержан в административном порядке 11 января и арестован на пять суток. После освобождения 16 января Катамадзе вновь был задержан по запросу МВД.
Катамадзе и его адвокаты сообщали, что в Турции ему грозит тюремное заключение по обвинению в поддержке движения Фетуллаха Гюлена. Он подавал ходатайства о предоставлении убежища в посольства Германии и Франции в Грузии.
Напомним, что «Грузинская мечта» вносит в законодательство нормы, упрощающие выдворение иностранцев из Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна