«Батумский знаменосец» Темур Катамадзе выдворен в Турцию

11.06.2025 10:32





«Батумский знаменосец» Темур Катамадзе был выдворен в Турцию, рассказала его супруга.



Ранее сообщалось, что Апелляционный суд окончательно отказал Катамадзе — гражданину Турции — в предоставлении статуса беженца или гуманитарного статуса.



Катамадзе стал символом антиправительственных протестов в Батуми: он стоял с флагом Грузии на акциях протеста против «Грузинской мечты» — начиная с протестов против закона об «иностранных агентах» и заканчивая недавними протестами в связи с приостановкой евроинтеграции страны.



30 апреля Департамент миграции МВД принял решение о выдворении Темура Катамадзе из Грузии. Изначально он был задержан в административном порядке 11 января и арестован на пять суток. После освобождения 16 января Катамадзе вновь был задержан по запросу МВД.



Катамадзе и его адвокаты сообщали, что в Турции ему грозит тюремное заключение по обвинению в поддержке движения Фетуллаха Гюлена. Он подавал ходатайства о предоставлении убежища в посольства Германии и Франции в Грузии.





Напомним, что «Грузинская мечта» вносит в законодательство нормы, упрощающие выдворение иностранцев из Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





