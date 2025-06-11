Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Батумский знаменосец» Темур Катамадзе выдворен в Турцию


11.06.2025   10:32


«Батумский знаменосец» Темур Катамадзе был выдворен в Турцию, рассказала его супруга.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд окончательно отказал Катамадзе — гражданину Турции — в предоставлении статуса беженца или гуманитарного статуса.

Катамадзе стал символом антиправительственных протестов в Батуми: он стоял с флагом Грузии на акциях протеста против «Грузинской мечты» — начиная с протестов против закона об «иностранных агентах» и заканчивая недавними протестами в связи с приостановкой евроинтеграции страны.

30 апреля Департамент миграции МВД принял решение о выдворении Темура Катамадзе из Грузии. Изначально он был задержан в административном порядке 11 января и арестован на пять суток. После освобождения 16 января Катамадзе вновь был задержан по запросу МВД.

Катамадзе и его адвокаты сообщали, что в Турции ему грозит тюремное заключение по обвинению в поддержке движения Фетуллаха Гюлена. Он подавал ходатайства о предоставлении убежища в посольства Германии и Франции в Грузии.


Напомним, что «Грузинская мечта» вносит в законодательство нормы, упрощающие выдворение иностранцев из Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна