Чемпион UFC Мераб Двалишвили приехал в Грузию

11.06.2025 11:32





Чемпион UFC в суперлегком весе Мераб Двалишвили находится в Грузии.



34-летний грузинский боец ​​защитил свой чемпионский пояс 8 июня, победив американца Шона О’Мэлли.



Двалишвили прибыл в Грузию со своим тренером Джоном Вудом и сказал, что проведет неделю на родине. Затем он отправится в Азербайджан, где посетит мероприятие UFC в Баку.







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