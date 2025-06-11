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Чемпион UFC Мераб Двалишвили приехал в Грузию


11.06.2025   11:32


Чемпион UFC в суперлегком весе Мераб Двалишвили находится в Грузии.

34-летний грузинский боец ​​защитил свой чемпионский пояс 8 июня, победив американца Шона О’Мэлли.

Двалишвили прибыл в Грузию со своим тренером Джоном Вудом и сказал, что проведет неделю на родине. Затем он отправится в Азербайджан, где посетит мероприятие UFC в Баку.


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