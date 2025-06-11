Единые национальные экзамены пройдут с 3-го по 22 июля

11.06.2025 14:13





В Грузии Единые национальные экзамены начнутся 3-го и продлятся до 22 июля. Указанную информацию распространяет Национальный центр оценки и экзаменов.



«В 2025 году экзаменационный процесс начнется 3-го июля с единых национальных экзаменов. Первый экзамен абитуриенты сдадут по грузинскому языку и литературе. 22 июля единые национальные экзамены завершатся экзаменом по изобразительному и прикладному искусству. Лица, зарегистрированные на экзамены для преподавателей, включатся в процесс с 8 июля. 10 июля состоится грантовый конкурс для студентов. Единые магистерские экзамены же для кандидатов состоятся 21 и 22 июля.



Детальная информация о дате проведения экзаменов, времени и адресе экзаменационного центра будет указана в экзаменационном листе. Распечатать листы можно будет после 20 июня.



В 2025 году, как и в предыдущие годы, экзаменационные центры будут открыты: в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави, Хуло и Амбролаури. К оснащению центров надлежащим инвентарем центр приступит уже в ближайшее время.



Напомним, что на экзамены зарегистрировалось до 80 тысяч человек»,- говорится в заявлении.





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