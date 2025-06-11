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В Тбилиси скончался 38-летний мужчина, задержанный полицией


11.06.2025   14:41


По данным полиции, в одном из ресторанов Тбилиси подрались несколько человек. Конфликт продолжился и за пределами ресторана. Драка происходила "два на два".

Один человек ранил холодным оружием двух противников. Остальные наносили друг другу побои.

Полиция доставила участников драки в Глданское отделение, где одному из них, лицу 1987 года рождения (А.К.), тому, кому вменялось использование ножа в драке, стало плохо, он потерял сознание, полиция вызвала неотложку и скорая помощь доставила его в больницу, где он скончался через два дня.

Трем участникам драки предъявлено обвинение по делу о физическом противостоянии, и в настоящее время они находятся в предварительном заключении.

Заместитель министра внутренних дел Дарахвелидзе заявляет, что полиция сотрудничает со Специальной следственной службой по факту смерти.

Информацию об этом инциденте первоначально распространила журналистка Элисо Киладзе два дня назад. В Министерстве внутренних дел изданию "Netgazeti" тогда информацию не предоставили.

Журналистка Элисо Киладзе требует обнародования видеокадров, отражающих события, происходившие в отделении полиции.


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