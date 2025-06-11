В Тбилиси скончался 38-летний мужчина, задержанный полицией

11.06.2025 14:41





По данным полиции, в одном из ресторанов Тбилиси подрались несколько человек. Конфликт продолжился и за пределами ресторана. Драка происходила "два на два".



Один человек ранил холодным оружием двух противников. Остальные наносили друг другу побои.



Полиция доставила участников драки в Глданское отделение, где одному из них, лицу 1987 года рождения (А.К.), тому, кому вменялось использование ножа в драке, стало плохо, он потерял сознание, полиция вызвала неотложку и скорая помощь доставила его в больницу, где он скончался через два дня.



Трем участникам драки предъявлено обвинение по делу о физическом противостоянии, и в настоящее время они находятся в предварительном заключении.



Заместитель министра внутренних дел Дарахвелидзе заявляет, что полиция сотрудничает со Специальной следственной службой по факту смерти.



Информацию об этом инциденте первоначально распространила журналистка Элисо Киладзе два дня назад. В Министерстве внутренних дел изданию "Netgazeti" тогда информацию не предоставили.



Журналистка Элисо Киладзе требует обнародования видеокадров, отражающих события, происходившие в отделении полиции.





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