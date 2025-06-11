|
|
|
В Тбилиси скончался 38-летний мужчина, задержанный полицией
11.06.2025 14:41
По данным полиции, в одном из ресторанов Тбилиси подрались несколько человек. Конфликт продолжился и за пределами ресторана. Драка происходила "два на два".
Один человек ранил холодным оружием двух противников. Остальные наносили друг другу побои.
Полиция доставила участников драки в Глданское отделение, где одному из них, лицу 1987 года рождения (А.К.), тому, кому вменялось использование ножа в драке, стало плохо, он потерял сознание, полиция вызвала неотложку и скорая помощь доставила его в больницу, где он скончался через два дня.
Трем участникам драки предъявлено обвинение по делу о физическом противостоянии, и в настоящее время они находятся в предварительном заключении.
Заместитель министра внутренних дел Дарахвелидзе заявляет, что полиция сотрудничает со Специальной следственной службой по факту смерти.
Информацию об этом инциденте первоначально распространила журналистка Элисо Киладзе два дня назад. В Министерстве внутренних дел изданию "Netgazeti" тогда информацию не предоставили.
Журналистка Элисо Киладзе требует обнародования видеокадров, отражающих события, происходившие в отделении полиции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна