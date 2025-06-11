Активистка Лика Лорткипанидзе отбыла административный арест

11.06.2025 15:26





Активистка Лика Лорткипанидзе, отбывавшая 12-дневный административный арест по обвинению в оскорблении в депутатши от «Грузинской мечты» Мариам Лашхи, вышла из изолятора.



У изолятора ее встречали друзья и близкие.



Напомним, что в качестве меры пресечения за оскорбление депутата «Грузинской мечты» Мариам Лашхи в отношении Лики Лорткипанидзе был избран 12-дневный административный арест. Инцидент произошел 17 мая, когда к депутату правящей партии, проводившей время в одном из тбилисских кафе, подошли активисты с обращениями: - «Свободу узникам режима», «Долой российский режим». В кафе депутат находилась вместе со своими детьми. Та же мера пресечения за оскорбление депутата парламента Грузия была избрана и в отношении другого активиста Татии Априамашвили.





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