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Активистка Лика Лорткипанидзе отбыла административный арест


11.06.2025   15:26


Активистка Лика Лорткипанидзе, отбывавшая 12-дневный административный арест по обвинению в оскорблении в депутатши от «Грузинской мечты» Мариам Лашхи, вышла из изолятора.

У изолятора ее встречали друзья и близкие.

Напомним, что в качестве меры пресечения за оскорбление депутата «Грузинской мечты» Мариам Лашхи в отношении Лики Лорткипанидзе был избран 12-дневный административный арест. Инцидент произошел 17 мая, когда к депутату правящей партии, проводившей время в одном из тбилисских кафе, подошли активисты с обращениями: - «Свободу узникам режима», «Долой российский режим». В кафе депутат находилась вместе со своими детьми. Та же мера пресечения за оскорбление депутата парламента Грузия была избрана и в отношении другого активиста Татии Априамашвили.


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