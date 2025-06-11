Оскорбившего посла Германии гражданина Грузии оштрафовали на 1000 лари

11.06.2025 16:08





Судья Батумского городского суда Салих Шаинидзе оштрафовал бывшего военнослужащего Валерия Кочиашвили на 1000 лари (366 долларов) за оскорбление посла Германии в Грузии Питера Фишера. 23 мая полиция обратилась в суд, обвинив Кочиашвили в мелком хулиганстве (статья 166 Кодекса об административных правонарушениях).



Валерий Кочиашвили опубликовал в социальной сети TikTok видео, в котором сообщил, что его подписчики предлагают собрать для него деньги на оплату штрафа. Однако, по его словам, в этом нет необходимости. Он назвал решение судьи «несправедливым» и призвал правящую партию «Грузинская мечта» выплатить штраф за него.



«Что значит молчать и пускать слюни? Я как-нибудь заплачу тысячу лари и как-нибудь наполню бюджет 41 (партийный номер «Грузинской мечты»). Приходите, люди из офиса 41, заплатите эти деньги, создайте прецедент... Я выразил свою сердечную боль против торговцев землей и государственных структур», — заявил Валерий Кочиашвили в видео.



Видеозапись, на которой Валерий Кочиашвили в Батуми оскорбляет посла, он опубликовал в социальных сетях 18 мая. Кадры распространили проправительственные каналы ещё до того, как посольство подтвердило инцидент.



В тот день посол прибыл в Батуми вместе с австрийским депутатом Европарламента, чтобы присутствовать на судебном заседании по делу журналистки Мзии Амаглобели, основателя изданий «Батумелеби» и «Нетгазети».



Сам посол назвал произошедшее «очень негрузинским поступком».





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