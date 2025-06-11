«Беспощадность — вот лучшее слово для описания этой системы» - правозащитница

11.06.2025 18:17





Правозащитница Тамта Микеладзе резко отреагировала на депортацию Темура Катамадзе из Грузии. По её словам, МВД не дало ему ни шанса — ни попрощаться с семьёй, ни дождаться ответа от международных структур.



«Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе только что провел брифинг и признал, что Грузия принудительно депортировала Темура Катамадзе. Согласно протоколу, он назвал свое турецкое имя и фамилию — Гафар Йылмаз.



Другими словами, МВД признало, что не колебалось ни часа и немедленно принудительно выслало Катамадзе из Грузии, не дав ему возможности рассказать о произошедшем ни его супруге, ни нам.



Они прекрасно знали, что после Страсбурга мы обратились в Комитет ООН по правам человека, и они не дали Темуру Катамадзе ни одного лишнего дня, чтобы полностью исчерпать ресурсы международных механизмов. Беспощадность — для меня именно это слово лучше всего описывает эту систему».





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