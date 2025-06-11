|
|
|
Грузинский дизайнер назначен арт-директором компании «Apple»
11.06.2025 19:53
Грузинский дизайнер Абесалом Кавелашвили назначен арт-директором компании «Apple».
Об этом он сообщил на платформе LinkedIn.
Абесалом Кавелашвили работал старшим дизайнером в международном креативном агентстве Turner Dacrosse, где принимал участие в разработке креативных проектов для таких мировых брендов, как Coca-Cola, Samsung, Chime и Walmart.
В его портфолио также есть совместные работы с ведущими грузинскими компаниями — среди которых: TBC Bank, Bank of Georgia, IC Gureli Insurance Company и Borjomi. В настоящее время Абесалом Кавелашвили живет в Сан-Франциско, где работает в направлении 3D Motion Design.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна