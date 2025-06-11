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Грузинский дизайнер назначен арт-директором компании «Apple»


11.06.2025   19:53


Грузинский дизайнер Абесалом Кавелашвили назначен арт-директором компании «Apple».

Об этом он сообщил на платформе LinkedIn.

Абесалом Кавелашвили работал старшим дизайнером в международном креативном агентстве Turner Dacrosse, где принимал участие в разработке креативных проектов для таких мировых брендов, как Coca-Cola, Samsung, Chime и Walmart.

В его портфолио также есть совместные работы с ведущими грузинскими компаниями — среди которых: TBC Bank, Bank of Georgia, IC Gureli Insurance Company и Borjomi. В настоящее время Абесалом Кавелашвили живет в Сан-Франциско, где работает в направлении 3D Motion Design.


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