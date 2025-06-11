Журналистов, активистов и политиков вызвали в суд за статусы в FB о «Мечте»

11.06.2025 22:28





В Тбилисский городской суд вызывают журналистов, политиков и гражданских активистов. Как пишут некоторые из них в социальных сетях, МВД составило в отношении них протоколы об административном правонарушении из-за их статусов в Facebook. Дело касается высказанных ими мнений в адрес представителей «Грузинской мечты».



«На основании заявления/жалобы, поданного 6 июня 2025 года председателем фракции «Грузинская мечта» по поводу административного правонарушения, МВД Грузии возбудило административное производство», — сообщили в МВД грузинской службе Радио Свобода.



12 июня, в Тбилисский городской суд вызваны:



Нанука Жоржолиани - журналист;

Вахо Саная - журналист;

Вика Букия - журналист;

Эка Мишвеладзе - журналист;

Миша Мшвилдадзе - журналист;

Тамар Черголеишвили - политик;

Леван Хабеишвили - политик;

Элене Хоштария - политик;

Алеко Элисашвили - политик;

Анна Субелиани - активист;

Байя Патарая - активист;

Давид Кацарава - активист;

Георгий Кадагидзе - активист;

Кети Молашвили – активист.



Один из лидеров «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия заявил 6 июня, что партия подаст в суд на любого, кто «оскорбляет», «обижает», «угрожает» и «издевается». Тогда имен он не назвал.



Журналисты, активисты и политики за свои статусы в FB могут получить штраф в размере от 1500 до 4000 лари или до 45 суток лишения свободы. Ранее «Грузинская мечта» ужесточила Кодекс об административных правонарушениях.



Этим законодательным нововведением воспользовалась депутат от «Грузинской мечты» и соратница Ираклия Кирцхалия Мариам Лашхи. 17 мая, когда Лашхи находилась в кафе с маленькими детьми, к ней подошли несколько женщин и закричали: «Свободу узникам режима, нет российскому режиму, долой рабов России, нет рабам России...» Лашхи восприняла это как оскорбление, обратилась в МВД, и суд назначил в отношении двух активисток 12 суток ареста, а одну из них оштрафовал на 4000 лари.





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