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Журналистов, активистов и политиков вызвали в суд за статусы в FB о «Мечте»
11.06.2025 22:28
В Тбилисский городской суд вызывают журналистов, политиков и гражданских активистов. Как пишут некоторые из них в социальных сетях, МВД составило в отношении них протоколы об административном правонарушении из-за их статусов в Facebook. Дело касается высказанных ими мнений в адрес представителей «Грузинской мечты».
«На основании заявления/жалобы, поданного 6 июня 2025 года председателем фракции «Грузинская мечта» по поводу административного правонарушения, МВД Грузии возбудило административное производство», — сообщили в МВД грузинской службе Радио Свобода.
12 июня, в Тбилисский городской суд вызваны:
Нанука Жоржолиани - журналист;
Вахо Саная - журналист;
Вика Букия - журналист;
Эка Мишвеладзе - журналист;
Миша Мшвилдадзе - журналист;
Тамар Черголеишвили - политик;
Леван Хабеишвили - политик;
Элене Хоштария - политик;
Алеко Элисашвили - политик;
Анна Субелиани - активист;
Байя Патарая - активист;
Давид Кацарава - активист;
Георгий Кадагидзе - активист;
Кети Молашвили – активист.
Один из лидеров «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия заявил 6 июня, что партия подаст в суд на любого, кто «оскорбляет», «обижает», «угрожает» и «издевается». Тогда имен он не назвал.
Журналисты, активисты и политики за свои статусы в FB могут получить штраф в размере от 1500 до 4000 лари или до 45 суток лишения свободы. Ранее «Грузинская мечта» ужесточила Кодекс об административных правонарушениях.
Этим законодательным нововведением воспользовалась депутат от «Грузинской мечты» и соратница Ираклия Кирцхалия Мариам Лашхи. 17 мая, когда Лашхи находилась в кафе с маленькими детьми, к ней подошли несколько женщин и закричали: «Свободу узникам режима, нет российскому режиму, долой рабов России, нет рабам России...» Лашхи восприняла это как оскорбление, обратилась в МВД, и суд назначил в отношении двух активисток 12 суток ареста, а одну из них оштрафовал на 4000 лари.
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