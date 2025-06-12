Сборная Грузии U-21 обыграла Польшу в стартовом матче чемпионата Европы

12.06.2025 10:53





На молодежном чемпионате Европы сборная Грузии в стартовом матче встретилась со сборной Польши и одержала победу со счетом 2:1.



На 90+4-й минуте Василиос Гордезиани забил гол, увенчавший контратаку сборной Грузии, принеся сборной Грузии первую победу и три очка.



Во втором матче этой же группы Франция и Португалия сыграли вничью (0:0), и сборная Грузии занимает первое место после первого тура.



Следующий матч грузинские футболисты проведут против сборной Франции 14 июня — матч начнется в 23:00 в Жилине.







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