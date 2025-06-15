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Опрос ISSA: 54,5% опрошенных за участие оппозиции в местных выборах


15.06.2025   15:10


Согласно исследованию Института социальных исследований и анализа (ISSA), 54,5% опрошенного населения считают, что оппозиция должна участвовать в местных выборах.

На вопрос, должны ли оппозиционные партии участвовать в местных выборах 2025 года, ответы распределились следующим образом: да - 54,4%, нет - 22,3%, не знаю/отказались отвечать - 23,2%.

Согласно исследованию Института социальных исследований и анализа, данные различаются между Тбилиси и регионами Грузии.

В Тбилиси 50% поддерживают, выступают против или отказываются отвечать на вопрос об участии оппозиции в выборах - 50%. В регионах 56,4% считают, что оппозиция должна участвовать в выборах.

В опросе общественного мнения приняли участие 2000 респондентов. Были проведены очные интервью. Полевые работы для опроса проводились в период с 5 по 20 мая 2025 года. Исследование проводилось Институтом социальных исследований и анализа (ISSA) в сотрудничестве с американской организацией Rosner Research LLC.


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