Половина опрошенных не верит в справедливость выборов, в Тбилиси скептиков больше

15.06.2025 15:16





Институт социальных исследований и анализа (ISSA) представил исследование отношения и восприятия населения Грузии.



Согласно исследованию ISSA, ожидания населения Грузии относительно справедливого проведения местных выборов разделились:



42,5% населения Грузии считают, что выборы пройдут справедливо, а 42% считают, что они будут несправедливыми.

Большинство жителей Тбилиси (57%) ожидают, что выборы будут несправедливыми.



В опросе общественного мнения приняли участие 2000 респондентов. Были проведены очные интервью. Полевые работы для опроса проводились в период с 5 по 20 мая 2025 года. Исследование проводилось Институтом социальных исследований и анализа (ISSA) в сотрудничестве с американской организацией Rosner Research LLC.Georgian wine tasting





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