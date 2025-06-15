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Половина опрошенных не верит в справедливость выборов, в Тбилиси скептиков больше
15.06.2025 15:16
Институт социальных исследований и анализа (ISSA) представил исследование отношения и восприятия населения Грузии.
Согласно исследованию ISSA, ожидания населения Грузии относительно справедливого проведения местных выборов разделились:
42,5% населения Грузии считают, что выборы пройдут справедливо, а 42% считают, что они будут несправедливыми.
Большинство жителей Тбилиси (57%) ожидают, что выборы будут несправедливыми.
В опросе общественного мнения приняли участие 2000 респондентов. Были проведены очные интервью. Полевые работы для опроса проводились в период с 5 по 20 мая 2025 года. Исследование проводилось Институтом социальных исследований и анализа (ISSA) в сотрудничестве с американской организацией Rosner Research LLC.Georgian wine tasting
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