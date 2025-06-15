Исследования показали, что оппозиционные настроения в Грузии, особенно в Тбилиси, высоки - социолог

15.06.2025 17:48





Исследования показали, что оппозиционные настроения в Грузии, особенно в Тбилиси, высоки, - указанное заявление в своей оценке результатов исследования ISSA сделал социолог Яго Качкачишвили.



По его словам, то, что некоторые оппозиционные партии намерены принять участие в предстоящих муниципальных выборах, а некоторые - нет, больше всего вредит возможности прийти к власти в Тбилиси путем выборов.



«Исследования показали, что оппозиционные настроения в Грузии, особенно в Тбилиси, высоки, суммарно, удельный вес оппозиционных настроений около 66%, а доля поддержки «Грузинской мечты» - 25%, то есть, поддержка оппозиционных политических сил является весьма высокой, однако указанное преимущество является очень большим вызовом, как оно может быть переведено на реальные избирательные тактики – то есть, как может оппозиция использовать преимущество в отношении «Грузинской мечты» для того, чтобы прийти к власти в Тбилиси. Для этого необходимо несколько уговоров и серьезные предусловия. К сожалению, указанные предусловия пока что не исполняются, и то, что сегодня происходит в Грузии, больше на руку проекту «Грузинской мечты», нежели оппозиционному проекту. В частности, эти зигзаги – некоторые принимают участие в выборах, некоторые - нет, некоторые бойкотируют, некоторые – напротив, склоняются к участию, это больше всего вредит возможности прийти к власти в Тбилиси путем выборов. Поэтому, необходимо, чтобы оппозиционные силы нашли общий язык в этом направлении – они должны призвать своих сторонников принять участие в голосовании, согласовать кандидатуру на пост единого мэра и мажоритариев. Если этого не произойдет, победить на выборах будет очень сложно, пусть даже в Тбилиси», - заявил Качкачишвили.





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