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Тато Григалашвили завоевал серебряную медаль на чемпионате мира
17.06.2025 00:00
В финале чемпионата мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия) Тато Григалашвили (81 кг) уступил Тимуру Арбузову, выступавшему под нейтральным флагом, и завоевал серебряную медаль.
Для справки, чемпионат мира по дзюдо стартовал 13 июня. В активе сборной Грузии две медали — до Григалашвили, 15 июня, Этер Липартелиани (57 кг) выиграла все проведенные на турнире схватки иппоном и заслуженно стала чемпионкой мира.
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