23 медиаорганизации призывают «Мечту» отменить «репрессивное законодательство»

17.06.2025 16:21





23 международные организации, работающие в сфере прав СМИ, публикуют совместное заявление о медиа-среде в Грузии. Подписавшиеся призывают «правящую партию прекратить нападения на СМИ, отменить репрессивные законы и немедленно освободить Мзию Амаглобели (основательницу интернет изданий «Батумелеби» и «Нетгазети»)», также призывают международное сообщество и Европейский союз оказать давление на грузинские власти.



«Без решительного ответа Грузия может потерять свои последние оставшиеся независимые источники новостей в ближайшие месяцы — серьезный удар по демократии в регионе… Поскольку правящая партия «Грузинская мечта» наращивает усилия по укреплению авторитарного правления, независимые СМИ сталкиваются с беспрецедентным давлением и находятся на грани выживания. Журналисты все чаще подвергаются арестам, физическим нападениям, произвольным штрафам, цензуре, а также финансовым и институциональным репрессиям», — говорится в совместном заявлении.





Особо в заявлении подчеркивается законе «О регистрации иностранных агентов» (аналог FARA), а также о поправки к закону «О грантах» и закону «О вещании».



«СМИ и лидеры гражданского общества подвергаются риску уголовного преследования, если государство утверждает, что они действуют от имени «иностранных принципалов». Более того, НПО и СМИ обязаны получать «согласие правительства Грузии или уполномоченного лица/органа, назначенного правительством» перед принятием любых грантов из-за пределов Грузии. Ожидается, что даже предоставление бесплатного обучения журналистам международной организацией будет считаться нарушением закона», — говорится в заявлении.



Его подписанты выступают с критикой властей за административные штрафы, наложенные на журналистов, жалобы «Грузинской мечты» на телекомпании Formula и Pirveli, а также процессы, происходящие на Общественном вещателе:



«Жалобы были поданы из-за терминов, использованных вещателями, включая: «незаконный парламент», «незаконное правительство», «олигархический режим» и «узники режима». Телекомпании Formula и Pirveli теперь сталкиваются с риском возможных санкций, требований об исправлении контента, штрафов или даже отзыва лицензий на вещание. Это — явная попытка партии «Грузинская мечта» ввести жёсткую цензуру и заставить замолчать независимые СМИ».





В заявлении также говорится, что за последние месяцы 28 журналистов были оштрафованы на 5000 лари за «перекрытие дороги» во время освещения прозападных протестов, некоторые из них — по нескольку раз.



Упоминается и увольнение руководством Общественного вещателя журналистов Васила Иванова-Чиковани и Нино Зауташвили после того, как они высказались о «политическом вмешательстве в деятельность вещателя». Позже была закрыта авторская программа Нино Зауташвили «Реальное пространство».



Авторы заявления приводят данные Mapping Media Freedom, в которых говорится, что с 28 ноября по различным обвинениям были задержаны не менее 13 журналистов. С того же периода 246 журналистов стали жертвами физических преследований, дискредитации, воспрепятствования профессиональной деятельности, судебного преследования и штрафов.



Подписавшие заявление считают, что независимая журналистика в Грузии не будет иметь никаких шансов на выживание без сильного и постоянного давления со стороны международного сообщества на лидеров как правящей партии, так и государственных учреждений, ответственных за подавление СМИ.





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