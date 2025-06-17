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Известен соперник тбилисской «Иберии» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов
17.06.2025 17:07
В офисе УЕФА прошла жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2025/26.
Чемпион Грузии тбилисская «Иберия» в первом круге встретится со шведской «Мальмё».
Первые матчи пройдут 8/9 июля, ответные — 15/16 июля. «Иберия» проведет свой первый матч в Тбилиси.
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