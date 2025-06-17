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SJC: Комитет министров Совета Европы оценил ход рассмотрения дела Темирлана Мачаликашвили


17.06.2025   20:25


НПО «Центр социальной справедливости» (SJC) сообщает, что комитет министров Совета Европы на заседании 10-12 июня оценил ход рассмотрения дела Темирлана Мачаликашвили и обратился к Грузии с просьбой предоставить информацию о дополнительных мерах, которые могут быть приняты для полного устранения недостатков расследования, путем обеспечения независимого прокурорского и судебного надзора.

Комитет министров распорядился принять общие меры в связи с делом Темирлана Мачаликашвили. В частности, Грузия должна:

• представить информацию о мерах, которые помогут избежать задержек с передачей потерпевшему информации, известной как секретная, в ходе расследования;
• обязана информировать Комитет о том, какие меры были приняты или будут приняты для надлежащего документирования планирования и проведения специальных полицейских операций.

Неправительственная организация SJC сообщает, что решение комитета является важной возможностью для семьи Темирлана Мачаликашвили, несмотря на многолетнее пренебрежение их легитимными интересами, продолжать восстанавливать справедливость и должным образом расследовать преступление, совершенное против Мачаликашвили.

Напомним, 19 января 2023 года в деле о лишении жизни Тамирлана Мачаликашвили Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение о нарушении процессуальной части права на жизнь (статья 2) — из-за неэффективного и некорректного расследования.

Суд не смог установить существенного нарушения права на жизнь, поскольку, как он сам указывает, расследование было настолько некорректным, что стало невозможным должным образом оценить доказательства по делу.


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