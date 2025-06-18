НПО: Бюро Иванишвили-Купрашвили начало исполнение неконституционных российских законов через суд Мурусидзе

18.06.2025 12:33





17 июня бюро Иванишвили–Купрашвили начало исполнение антиконституционных русских законов через суд Мурусидзе, - об этом представители неправительственных организаций заявили на брифинге, состоявшемся в офисе «Фонда гражданского общества».



По их словам, Антикоррупционное бюро без правовых оснований запрашивает передачу персональной информации граждан, находящихся под их защитой. По пояснению представителей третьего сектора, они обращаются к правовым путям против этих приказов, поскольку «не собираются жить по российским законам».



«Они требуют от нас, правозащитников, без правовых оснований передать персональные данные находящихся под нашей защитой граждан - жертв пыток, женщин, пострадавших от насилия, учащихся, студентов, учителей, пенсионеров, лиц с ОВЗ, предпринимателей, обличителей, журналистов, наблюдателей, незаконно уволенных публичных служащих и членов их семей. В частности, передать персональные номера, имена, фамилии, фото, финансовую и банковскую информацию, информацию о состоянии здоровья всех тех людей, кто доверился нам и воспользовался нашей помощью.



Мы не намерены предавать доверие граждан, находящихся под нашей защитой, даже если за этим последует наше преследование и арест. Мы не передадим российскому режиму информацию людей, притесненных режимом Иванишвили. Мы прибегнем к правовым путям против этих приказов.



Нам ясна их цель - Иванишвили пытается уничтожить в Грузии свободное гражданское общество, точно так, как это делали большевики в 1920-х годах, а в последнюю декаду - режимы Путина и Лукашенко. Мы еще раз заявляем, что не собираемся жить по российским законам, мириться с саботажем европейского будущего Грузии и продолжим борьбу за защиту прав грузинского народа», - говорится в заявлении нескольких неправительственных организаций.





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