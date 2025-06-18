Мзию Амаглобели признали виновной в расклейке стикера и оштрафовали на 1000 лари

18.06.2025 16:00





Сегодня, 18 июня, в Батумском городском суде состоялось судебное заседание по административному делу Мзии Амаглобели, основателя Netgazeti и медиаменеджера Batumelebi. Судья Мариана Фомаева признала Амаглобели нарушителем закона и назначила штраф в размере 1000 лари.



Упомянутое административное дело (наклейка стикера на вспомогательное здание Батумского управления полиции 11 января 2025 года — искажение внешности) было возбуждено Министерством внутренних дел в отношении Амаглобели 7 мая.



В ходе сегодняшнего судебного заседания были допрошены свидетели обвинения, о чем ходатайствовала защита на предыдущем судебном процессе, и судья ее удовлетворил.



18 марта судья Салих Шаинидзе признал Амаглобели административным нарушителем и оштрафовал ее на 2000 лари.

Прокуратура обвинила Амаглобели в словесном оскорблении сотрудника полиции. По мнению защиты, протокол задержания журналиста сфальсифицирован, поскольку она была арестована 11 января за расклейку стикера на здание полиции Батуми.





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