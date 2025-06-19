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HBO Max официально запускается в Грузии с июля 2025 года
19.06.2025 14:01
Warner Bros. Discovery объявила о расширении стримингового сервиса HBO Max ещё на 12 стран, включая Грузию.
Новые территории, которые получат платформу, включают Албанию, Армению, Кипр, Эстонию, Грузию, Исландию, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Литву, Мальту и Таджикистан - гласит информация компании.
Уже этим летом пользователи смогут получить прямой доступ к платформе, где собраны лучшие сериалы, фильмы и оригинальный контент HBO. На официальном сайте max.com/ge/ru подтверждено, что запуск состоится в июле. Доступны два тарифных плана:
▪️Стандарт – 9,99 €/месяц или 99,90 €/год
▪️ Премиум – 11,99 €/месяц или 119,00 €/год
Не исключено, что подписку на HBO Max можно будет оформить и через Magti или Silknet — по аналогии с текущими предложениями Netflix и Setanta Sport.
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