17 граждан Грузии, содержавшихся в депортационном центре Израиля, выехали в Грузию

21.06.2025 17:04





17 граждан Грузии, содержавшихся в депортационном центре Израиля, выехали в Грузию. Об этом сообщило посольство Грузии в Израиле.



По сообщению посольства, грузинская сторона в тесном сотрудничестве с соответствующими израильскими службами обеспечила безопасное возвращение граждан Грузии на родину в кратчайшие сроки.



«В связи со сложившейся ситуацией посольство Грузии в Израиле продолжает работать в экстренном режиме. Для граждан Грузии открыта горячая линия, и на сегодняшний день посольство Грузии оказало консультацию и необходимую помощь более 500 гражданам Грузии.



При желании у лиц, находящихся в Израиле, есть возможность покинуть страну сухопутным путем, как через израильско-иорданский пограничный контрольно-пропускной пункт, так и через израильско-египетский пограничный контрольно-пропускной пункт — TABA. Граждане, желающие выехать по суше, должны иметь действующий грузинский паспорт. В свете последних событий до 1000 граждан Грузии покинули Израиль по суше», — говорится в заявлении посольства.







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