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Граждане Грузии, находившиеся в депортационном центре Израиля, вернулись на родину
22.06.2025 11:01
Граждане Грузии, находившиеся в израильском депортационном центре, вернулись в Грузию, сообщает Министерство иностранных дел Грузии.
Согласно информации МИД, при прилете граждан Грузии в тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели на месте присутствовал заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.
«Министерство иностранных дел Грузии в координации с соответствующими израильскими службами обеспечило безопасное возвращение граждан Грузии на родину в кратчайшие сроки.
Посольство Грузии в Израиле продолжает работать в чрезвычайном режиме из-за сложившейся ситуации. Для граждан Грузии открыта горячая линия, и на сегодняшний день посольство Грузии предоставило консультации и необходимую помощь более 500 гражданам Грузии.
Отмечаем, что лица, находящиеся в Израиле, при желании имеют возможность покинуть страну по суше как через израильско-иорданский погранично-пропускной пункт, так и через израильско-египетский пограничный переход — ТАБА. Гражданин, желающий выехать по земле, должен иметь действующий грузинский паспорт. В свете последних событий Израиль по суше покинули около 1000 граждан Грузии», — говорится в информации министерства.
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