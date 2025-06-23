Центр солидарности и поддержки для украинских беженцев открылся в Батуми

23.06.2025 11:43





Центр солидарности и поддержки для украинских беженцев открылся в Батуми усилиями правительства Германии и Программы развития ООН (ПРООН).



Центр, также известный как «Украинский дом», станет вторым по счету в стране — аналогичный хаб работает в Тбилиси с 2023 года. Работать он будет по схожей модели – предоставляя украинским организациям и предпринимателям из Западной Грузии офисные и выставочные пространства, юридические консультации и гуманитарную информацию. В «Украинском доме» планируются также культурные и общественные мероприятия, встречи для вынужденных переселенцев, презентации украинских проектов.



По данным ПРООН, с начала конфликта в феврале 2022 года в Грузию прибыли около 30 тыс. украинцев. Только тбилисский «Украинский дом» с 2023 года помог более 5 тыс. человек, содействовал запуску трех десятков бизнесов.



Проект реализуется в рамках программы расширения доступа к правосудию и содействует верховенству закона в Грузии, финансируемой правительством Германии.





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