НПО требуют ответственности полицейских, допрашивавших погибшего Какиташвили

23.06.2025 14:06





Грузинские НПО выражают обеспокоенность в связи с фактом применения пыток в здании полиции в Тбилиси, в результате которых погиб Алан Какиташвили. Это было подчеркнуто исполнительным директором организации «Европейская орбита Грузии» Нино Ломджария в заявлении от лица ряда неправительственных организаций в стране.



Сотрудник Службы очистки города мэрии Тбилиси Алан Какиташвили был доставлен с допроса из полицейского управления тбилисского района Глдани-Надзаладеви в клинику в коматозном состоянии, с тошнотой и дыхательной недостаточностью, где он скончался, несмотря на интенсивное лечение.



По данным НПО, согласно показаниям свидетеля Ираклий Татунашвили, полицейские избивали и его, «забирались на диван и прыгали оттуда, и параллельно он слышал обреченный голос Алана из другой комнаты здания полиции».



По данным неправительственных организаций, версия МВД Грузии заключается в том, что Алан Какиташвили почувствовал себя плохо на допросе.



НПО отметили, что Татунашвили сообщил, что Алан перестал кричать, и через 15-20 минут приехала скорая. По его словам, полицейские жестоко избили его. В помещении полицейского участка находилось около 6 сотрудников полиции, в том числе высокопоставленные чиновники.



Еще один свидетель — Дмитрий Садоев — рассказал о жестокости полиции. Он также находился в полицейском участке вместе с Какиташвили и Татунашвили.



По словам Садоева, из кабинета начальника полиции доносились звуки ударов и ругань, в то время как Алан Какиташвили и Ираклий Татунашвили находились внутри. Садоев видел, как Ираклия Татунашвили выводили из кабинета начальника полиции.



«Он обвиняет сотрудников полиции Каху Папинашвили и Лашу Цхвитария в пытках. Министерство представило общественности записи камеры наблюдения, установленной по внешнему периметру ресторана, которые не имеют отношения к общественному интересу в деле расследования пыток Какиташвили и других свидетелей.



Камеры фиксируют драку, но на них также видно, что Какиташвили и другие люди здоровы, покидая периметр.



Это говорит о том, что министерство обнародовало видеозапись драки в пропагандистских целях, чтобы скрыть преступление в виде пыток, имевшее место в полицейском участке.



Последний раз Алана видели живым в полицейском управлении Глдани-Надзаладеви. Через несколько часов он уже был без сознания. Через несколько дней — скончался. По версии Министерства внутренних дел, он потерял сознание во время допроса.



Для нас и грузинского общества уже ясно: Алана пытали в отделении. Это не вызывает сомнений — это обоснованное обвинение, основанное на:



показаниях свидетеля Татунашвили, согласно которым полицейские также избивали его, они забирались на диван и прыгали с него, и параллельно он слышал обреченный голос Алана из другой комнаты здания полиции;

информация, полученная от дополнительных свидетелей, о том, что до ареста у Алана не было внешних повреждений, но он поступил в клинику в коматозном состоянии;

и, наконец, общедоступная видеозапись, на которой видно, как Алан покидает место происшествия самостоятельно, полностью сохраняя способность передвигаться», — заявила Ломджария.

НПО заявляют, что и в 2025 году людей по-прежнему убивают в зданиях полиции, где также слышны крики обреченных людей.



«Больше не поверим мифу «во время допроса упал в обморок». Он потерял сознание под их воздействием. Благодаря их действиям он потерял жизнь. Это пытка. Это грубое нарушение прав человека, которое было совершено в государственном органе руками государственного служащего.



Мы требуем:



немедленно установить личности тех сотрудников полиции и должностных лиц, которые участвовали в процессе допроса;

их задержания и привлечения к уголовной ответственности по статье о пытках;

прозрачное, полное и эффективное расследование, проведенное Специальной следственной службой.

Мы поддерживаем семью Алана. Мы сожалеем, потому что видим, как гражданин погибает от рук государства. К сожалению, мы не смогли спасти Алана, но мы можем ответить мученикам и их защитникам и предотвратить следующую жертву», — говорится в заявлении.





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