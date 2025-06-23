У Батумского городского суда проходит акция в поддержку Мзии Амаглобели

23.06.2025 16:23





Перед зданием Батумского городского суда проходит акция в поддержку основателя «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели. Сегодня возобновится рассмотрение уголовного дела по существу.



Судья Нино Сахелашвили сегодня заслушает свидетелей защиты, эксперта и одного из участников акции, представителя «Гахария — за Грузию» Акакия Гвианидзе.



Как заявила редактор «Батумелеби» Нана Квачадзе, сегодня у судьи есть процессуальное право рассмотреть вопрос о необходимости его заключения под стражу.



«Посмотрим, как сегодня будет продолжаться процесс. Мзия не должна находиться в заключении, однозначно. Именно поэтому мы говорим, что она незаконная заключенная, нет никаких оснований для её содержания под стражей. Сегодня судья Нино Сахелашвили, чьей личной ответственностью является именно содержание под стражей Мзии, имеет шанс пересмотреть свое решение и освободить Мзию Амаглобели. Однако, наверное, немыслимо жать от нее позитивных новостей. На прошлой неделе стало известно о деле отца министра внутренних дел, который ранил 18-летнего парня и был освобожден судьей под залог. Я хотела бы спросить Нино Сахелашвили, в этом контексте, оставите ли вы Мзию Амаглобели под стражей снова за то, что она дала пощечину?», — заявляет Нана Квачадзе.



Кроме того, на процессе сегодня будут присутствовать представители европейского дипломатического корпуса.



Мзия Амаглобели находится в заключении уже почти пять месяцев.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





