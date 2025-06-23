В Батумском летнем театре прошёл международный турнир по бодибилдингу и фитнесу

23.06.2025 16:34





22 июня 2025 года в Батумском летнем театре впервые прошёл международный турнир по бодибилдингу и фитнесу — WFF Pro Qualifier Championship Georgia 2025. В соревнованиях приняли участие около 30 спортсменов из Грузии и других стран. Турнир включал десять категорий и проходил как среди мужчин, так и среди женщин.



По словам президента грузинского представительства Всемирной фитнес-федерации (WFF) Гиорги Гамбашидзе, это первый турнир подобного уровня, проводимый в Грузии:



«Это первое соревнование под эгидой WFF и первый подобный турнир в Батуми. В Грузии бодибилдинг и фитнес пока развиваются медленно, поэтому мы решили, что необходимо провести подобный чемпионат. Уверен, у нас есть потенциал выйти на мировой уровень», — отметил Гиорги Гамбашидзе.



Один из участников турнира, Гиги Мамисашвили, который готовится к любительскому «Мистеру Олимпия» в Румынии, поделился:



«Это был очень полезный опыт. Чем больше популяризируется бодибилдинг в Грузии, тем лучше. Турнир был отлично организован, сцена позволила понять, что нужно улучшить — форму, пропорции. У меня есть два месяца, и я постараюсь всё скорректировать», — сказал он.



Своими эмоциями поделилась и одна из зарубежных участниц, Элмира Балуженич:



«Это мой первый турнир такого масштаба, и я переполнена эмоциями. Все девушки выступили очень достойно. Для меня уже это победа», — сказала она.



Организаторы заявили, что WFF Pro Qualifier Championship Georgia станет ежегодным мероприятием:



«Подготовку мы начали год назад. Это первый турнир, но он закладывает основу для будущей традиции», — сказал Гиорги Гамбашидзе.



Чемпионат был организован представительством WFF в Грузии и нацелен на развитие бодибилдинга и фитнеса в стране.





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