Зрение Мзии Амаглобели критически ухудшилось после пребывания в тюрьме

23.06.2025 18:48





Редактор интернет-издания Mtis Ambebi Гела Мтивлишвили сообщил, что зрение Мзии Амаглобели, основательницы Batumelebi/Netgazeti, критически ухудшилось после пребывания в тюрьме.



По его словам, в правом глазе зрение составляет 10%, а в левом — 0,04%, что подтверждается исследованием.



«Несколько минут назад на судебном процессе по делу Мзии Амаглобели мы услышали тревожную новость: у Мзии ранее были проблемы со зрением, однако теперь оно критически ухудшилось в условиях содержания под стражей.



Согласно медицинскому заключению, зрение в ее правом глазе составляет всего 10%, а во втором — 0,04 % (только на уровне раз различения режимов «свет-темнота»).



Если согласно исследованиям, проведенным до ареста, что подтверждено документально, можно было сохранить и улучшить ее зрение с помощью медицинского вмешательства (до 90% на правом глазу), то теперь этого больше невозможно!



Это — пытка, и все те, кто к ней причастен — «полицейский», «прокурор», «судья», лица, принимающие решения, — вы ответите за это!», — пишет журналист.



Напомним, основательница Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели прекратила голодовку протеста. Медики предупреждали, что состояние ее может ухудшиться в результате отказа от пищи.



Журналистка пояснила, что приняла такое решение на 38-й день голодовки. В своем письме Амаглобели отметила, что ей невероятно тяжело выслушивать озабоченность общества своим здоровьем и жизнью на фоне трагедии в «Городе мечты» в Батуми, где двое детей, упав в канаву с водой, погибли.



На данном этапе директор интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti находится в пенитенциарном учреждении (ранее ее перевели туда из клиники Vivamed).



Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели к предварительному тюремному заключению в качестве меры пресечения. Решение приняла судья Нино Сахелашвили.



АМЮГ (Ассоциация молодых юристов Грузии) обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени Амаглобели.



Ночью 12 января 2025 года после задержания за расклеивание стикера на здание основательница и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, но позже она ударила полицейского по щеке, дернув его за одежду. Им оказался начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе (родственник другого чиновника МВД Григола Беселия).



В МВД Грузии подтвердили, что Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.



7 февраля Амаглобели посетила группа врачей, созданная омбудсменом Грузии, отметив, что журналист, в силу состояния здоровья, должна оставаться в клинике Vivamed.



Держать голодный протест Амаглобели, по словам адвокатов, начала 12 января.



Батумский городской суд признал неприемлемым ходатайство об отмене тюремного заключения основательницы Batumelebi Мзии Амаглобели. Соответствующее ходатайство было подано 13 февраля 2025 года.





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