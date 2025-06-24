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На акции протеста у здания парламента задержан поэт Звиад Ратиани
24.06.2025 10:21
На акции протеста у здания парламента по обвинению в нападении на полицейского в уголовном порядке задержан поэт Звиад Ратиани.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, Ратиани задержан по статье 353 Уголовного кодекса, которая подразумевает нападение на сотрудника полиции.
Преступление карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.
Для справки, Ратиани был задержан возле парламента ночью 23 июня.
На видео, распространившемся в соцсетях, один из руководителей патрульной полиции Давид Мамагеишвили заявляет, что Ратиани нанес полицейскому физическое оскорбление: «Он подошел к сотруднику полиции и ударил, совершенно без причины», - заявляет Мамагеишвили.
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