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На акции протеста у здания парламента задержан поэт Звиад Ратиани


24.06.2025   10:21


На акции протеста у здания парламента по обвинению в нападении на полицейского в уголовном порядке задержан поэт Звиад Ратиани.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, Ратиани задержан по статье 353 Уголовного кодекса, которая подразумевает нападение на сотрудника полиции.

Преступление карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

Для справки, Ратиани был задержан возле парламента ночью 23 июня.

На видео, распространившемся в соцсетях, один из руководителей патрульной полиции Давид Мамагеишвили заявляет, что Ратиани нанес полицейскому физическое оскорбление: «Он подошел к сотруднику полиции и ударил, совершенно без причины», - заявляет Мамагеишвили.


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