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Квара против Месси — ПСЖ встретится с Интер Майами на Клубном чемпионате мира


24.06.2025   10:31


На Клубном чемпионате мира 2025 г. определились две пары 1/8 финала, которые продолжат борьбу за трофей.

ПСЖ Хвичи Кварацхелия вышел из группы B и в 1/8 финала встретится с Интер Майами Лионеля Месси, который в свою очередь занял второе место в группе A — матч начнется 29 июня в 20:00 по тбилисскому времени.

Напоминаем, что в последнем туре группы B «Пари Сен-Жермен» обыграл «Сиэтл Саундерс» со счетом 2:0 и занял первое место. В этом матче Хвича Кварацхелия сумел забить гол и стал первым грузином, забившим гол на клубном чемпионате мира.


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