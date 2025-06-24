Старшеклассники в Грузии смогут одновременно получить среднее и профессиональное образование

24.06.2025 11:26





Комитет по образованию парламента в третьем чтении одобрил законопроект, позволяющий ученикам старших классов одновременно получить как среднее, так и профессиональное образование.



В частности, те, кто в XI-XII классах пройдет курс профессионального обучения, при этом продолжая учебу в школе, получат как аттестат об общем образовании, так и диплом о прохождении профкурса.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что пилотная программа, запущенная в рамках реформы среднего образования с учебного года 2024-25, дала старшеклассникам 20 школ возможность обучаться как в школе, так и пройти программу профессионального обучения. Однако им выдавали только диплом о профессиональном образовании, который по силе был равен аттестату.





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