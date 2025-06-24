Топурия намерен завоевать титул чемпиона UFC в легком весе в бою с Оливейрой

24.06.2025 17:32









28-летний Топурия, имеющий безупречный рекорд из 16 побед без единого поражения, уверен в своем превосходстве над 35-летним бразильцем. На открытой тренировке в США он заявил о своей готовности завершить поединок досрочно уже в первом раунде, подчеркнув, что обладает достаточной ударной мощью, чтобы не дать сопернику шанса на восстановление после нанесенного урона.



Этот бой станет дебютным для Топурии в легкой весовой категории (70 кг). Ранее он доминировал в полулегком дивизионе (65 кг), где завоевал чемпионский титул в феврале 2024 года, победив Александра Волкановски. За эту победу боец получил 350 тысяч долларов, часть которых направил на помощь детям-онкопациентам в Грузии. В октябре того же года он успешно защитил свой титул в бою против Макса Холлоуэя.



Стоит отметить, что титул в легком весе стал вакантным после того, как действующий чемпион Ислам Махачев отказался от защиты пояса и перешел в полусредний вес (77 кг). Его соперник, Чарльз Оливейра, имеет внушительный опыт из 46 боев, из которых 35 завершились его победой. Грузино-испанский боец UFC Илья Топурия готовится к важнейшему поединку своей карьеры. 29 июня в Лас-Вегасе он встретится с бывшим чемпионом UFC в легком весе Чарльзом Оливейрой в борьбе за вакантный титул. Актуальные бонусы бк 2025 уже представлены на портале RB и готовы для активации на главное событие вечера в UFC.28-летний Топурия, имеющий безупречный рекорд из 16 побед без единого поражения, уверен в своем превосходстве над 35-летним бразильцем. На открытой тренировке в США он заявил о своей готовности завершить поединок досрочно уже в первом раунде, подчеркнув, что обладает достаточной ударной мощью, чтобы не дать сопернику шанса на восстановление после нанесенного урона.Этот бой станет дебютным для Топурии в легкой весовой категории (70 кг). Ранее он доминировал в полулегком дивизионе (65 кг), где завоевал чемпионский титул в феврале 2024 года, победив Александра Волкановски. За эту победу боец получил 350 тысяч долларов, часть которых направил на помощь детям-онкопациентам в Грузии. В октябре того же года он успешно защитил свой титул в бою против Макса Холлоуэя.Стоит отметить, что титул в легком весе стал вакантным после того, как действующий чемпион Ислам Махачев отказался от защиты пояса и перешел в полусредний вес (77 кг). Его соперник, Чарльз Оливейра, имеет внушительный опыт из 46 боев, из которых 35 завершились его победой.





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