Сборная Грузии триумфально завоевала золото в командных соревнованиях на ЧМ по дзюдо

24.06.2025 17:34









Путь к золотой медали для грузинской команды начался с убедительной победы над сборной Китая в 1/8 финала, где они также одержали верх со счетом 4:1. В четвертьфинальном противостоянии грузинские дзюдоисты не оставили шансов итальянской команде, выиграв со счетом 4:0. Особенно значимой стала победа в полуфинале над действующими чемпионами – сборной Японии, которую грузины одолели со счетом 4:2.



Успех в командных соревнованиях дополнил впечатляющее выступление грузинских спортсменов в индивидуальных категориях. Этер Липартелиани блестяще выступила в весовой категории до 57 кг, завоевав золотую медаль. Тато Григалашвили (81 кг) и Гурам Тушишвили (свыше 100 кг) пополнили копилку сборной серебряными наградами. Бронзовую медаль в весовой категории до 90 кг завоевал Лука Майсурадзе.



Таким образом, сборная Грузии продемонстрировала высочайший уровень подготовки и командного духа, завершив чемпионат мира с внушительным медальным урожаем как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях.

Отличные новости для всех поклонников спорта из Грузии поступили с завершившегося чемпионата мира по дзюдо в Венгрии, где их соотечественники выиграли золотые медали в смешанных командных соревнованиях. В решающем противостоянии грузины разобрались со сборной Южной Кореи, одержав уверенную победу со счетом 4:1. Любителей смешанных единоборств ожидает еще одно масштабное событие – Илия Топурия встретится с Чарльзом Оливейрой в бою за пояс UFC. Котировки известной бк Betking на стороне грузина, который считается явным фаворитом.Путь к золотой медали для грузинской команды начался с убедительной победы над сборной Китая в 1/8 финала, где они также одержали верх со счетом 4:1. В четвертьфинальном противостоянии грузинские дзюдоисты не оставили шансов итальянской команде, выиграв со счетом 4:0. Особенно значимой стала победа в полуфинале над действующими чемпионами – сборной Японии, которую грузины одолели со счетом 4:2.Успех в командных соревнованиях дополнил впечатляющее выступление грузинских спортсменов в индивидуальных категориях. Этер Липартелиани блестяще выступила в весовой категории до 57 кг, завоевав золотую медаль. Тато Григалашвили (81 кг) и Гурам Тушишвили (свыше 100 кг) пополнили копилку сборной серебряными наградами. Бронзовую медаль в весовой категории до 90 кг завоевал Лука Майсурадзе.Таким образом, сборная Грузии продемонстрировала высочайший уровень подготовки и командного духа, завершив чемпионат мира с внушительным медальным урожаем как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





