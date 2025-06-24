НПО: арест лидеров оппозиции — еще один шаг к диктатуре, выход — в протесте

24.06.2025 19:47





Ряд НПО заявили, что арест лидеров оппозиции является еще одним шагом к диктатуре. В совместном заявлении неправительственных организаций говорится, что правящий режим в Грузии окончательно встал на путь авторитаризма.



Организации информируют, что на сегодняшний день более 60 человек являются «узниками совести», тогда как суды, прокуратура и другие госучреждения превратились в политические инструменты «Мечты».



НПО подчеркивают, что продолжается целенаправленное преследование гражданского общества и ограничение свободы СМИ.



«Иванишвили решил сохранить власть с помощью диктатуры, и каждый день нарушаются фундаментальные права человека. Это проблема не какой-то одной группы. Это — угроза для каждого гражданина. Завтра любой может сам стать жертвой репрессий», — читаем в тексте.



Авторы уверены, что граждане Грузии не сдадутся и что Грузия не станет Россией. И для этого необходим «сильный и единый ответ на репрессии».



«Демократический мир видит нашу борьбу и выражает солидарность с нами. Сейчас, как никогда, необходимо быть рядом друг с другом, действовать и протестовать. Мы не одиноки в этой битве, и мы должны выиграть ее вместе!», — говорится в совместном заявлении, опубликованном неправительственными организациями.



Отметим, Тбилисский городской суд признал лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Нино Галусташвили, он был приговорен к 7 месяцам тюремного заключения. Также ему запрещено занимать должность сроком на 2 года.



Сам Вашадзе не присутствовал на оглашении приговора. Вместе со своими товарищами он по ожида приговора суда в офисе партии.



Напомним, суд признал лидера «Лело — Cильная Грузия» Мамуку Хазарадзе 23 июня виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Звиада Шарадзе, он был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения и к запрету занимать эту должность в течение 2 лет. Хазарадзе не присутствовал на оглашении приговора.



В тот же день Бадри Джапаридзе, оппозиционный лидер «Лело — сильная Грузия», также был признан виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Звиада Шарадзе, он был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения. Кроме того, ему было запрещено занимать должность в течение 2 лет.



Также 23 июня к лишению свободы был приговорен Зураб Джапаридзе – к 7 месяцам.



Между тем в партии «Гахария за Грузию» заявили, что против их лидера, Георгия Гахария, который на данном этапе не находится в Грузии, власти «шьют грязное дело», чтобы посадить его в тюрьму по делу установки блокпоста в селе Чорчана в 2019 году.





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