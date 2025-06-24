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Один человек задержан по факту наезда автомобиля на участников акции
24.06.2025 20:06
По делу о наезде автомобиля на участников акции Министерство ВД задержало одно лицо.
По данным МВД, расследование ведется по подпункту «в» части 1, статьи 126, что подразумевает насилие в отношении двух и более лиц.
Данная статья в качестве наказания предусматривает штраф или общественно полезный труд на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишение свободы на срок до двух лет, с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.
Для информации, инцидент произошел 23 июня во время акции на территории у улицы Атонели. По данным участников акции, автомобиль намеренно наехал на нескольких участников протеста на пешеходном переходе.
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