Один человек задержан по факту наезда автомобиля на участников акции

24.06.2025 20:06





По делу о наезде автомобиля на участников акции Министерство ВД задержало одно лицо.



По данным МВД, расследование ведется по подпункту «в» части 1, статьи 126, что подразумевает насилие в отношении двух и более лиц.



Данная статья в качестве наказания предусматривает штраф или общественно полезный труд на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишение свободы на срок до двух лет, с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.



Для информации, инцидент произошел 23 июня во время акции на территории у улицы Атонели. По данным участников акции, автомобиль намеренно наехал на нескольких участников протеста на пешеходном переходе.





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