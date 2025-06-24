В Тбилиси активисты устроили акцию у памятника Гейдару Алиеву

24.06.2025 22:59





В Тбилиси активисты устроили акцию у памятника Гейдару Алиеву с требованием освободить азербайджанского активиста, журналиста и исследователя, сотрудничающего с изданием OC Media, Бахруза Самадова, а также всех политических заключённых.



Самадов был приговорён к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Фактически его отправляют в тюрьму за переписку с жителями Армении и публичную антивоенную позицию.



Решение суда было вынесено в понедельник.



За день до приговора он предпринял попытку самоубийства в тюремной камере, его спас сокамерник, после чего объявил голодовку, которая к моменту заседания длилась уже четыре дня.



OC-media: Судебный процесс проходил за закрытыми дверями. На оглашение приговора допустили только его бабушку, друзей и нескольких активистов. По их словам, Самадов выглядел крайне уставшим.



По информации правозащитницы Зибейды Садыговой, представляющей Самадова, он пьёт только воду и сейчас находится в тюремной больнице.



«Из-за сильного истощения от голодовки он не смог записать свои последние слова. Он заявил, что является мирным активистом и не совершал преступлений», — рассказала Садыгова.



«Он связан со своим государством. Если бы это было не так, он бы не возвращался в Азербайджан. Он исследователь и автор множества статей об азербайджанцах, армянах, резне в Ходжалы и других темах», — добавила она





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