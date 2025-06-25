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На Transfermarkt выросла трансферная стоимость грузинского полузащитника Георгия Кочорашвили
25.06.2025 10:43
Трансферная стоимость грузинского игрока португальского клуба "Спортинг" Георгия Кочорашвили выросла на 1 миллион евро. В частности, на Transfermarkt стоимость трансфера Кочорашвили выросла до 5 миллионов евро. До обновления его цена составляла 4 миллиона евро.
Стоит отметить, что до этого на Transfermarkt также выросла стоимость Отара Китеишвили. По последним данным, его стоимость выросла с 5 миллионов евро до 6 миллионов евро.
Стоимость Хвичи Кварацхелия и Георгия Микаутадзе также были обновлены несколько недель назад. Стоимость Кварацхелии в настоящее время составляет 90 миллионов евро, а Микаутадзе — 22 миллиона евро.
Представляем 10 самых дорогих грузинских футболистов по данным Transfermarkt:
Хвича Кварацхелия – 90 миллионов евро;
Георгий Мамардашвили – 30 миллионов евро;
Георгий Микаутадзе – 22 миллиона евро;
Зурико Давиташвили – 10 миллионов евро;
Саба Гогличидзе – 8 миллионов евро;
Отар Китеишвили – 6 миллионов евро;
Георгий Кочорашвили – 5 миллионов евро;
Георгий Чакветадзе – 4,5 миллиона евро;
Саба Лобжанидзе – 4 миллиона евро;
Ираклий Азаров — 4 миллиона евро.
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