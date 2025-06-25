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Регистрация детей на 2025-2026 воспитательный год в детских садах Тбилиси начнется 7 июля
25.06.2025 12:58
Регистрация детей в детские сады Тбилиси на 2025–2026 воспитательный год начнётся с 7 июля.
Как сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства, регистрация будет проходить в электронном формате и состоится в три этапа — 7, 14 и 21 июля на сайте Агентства управления детскими садами Тбилиси.
«Первый этап начнётся 7 июля в 10:00 и продлится до 13 июля включительно. На этом этапе регистрацию смогут пройти дети из целевых групп: дети из социально уязвимых семей; дети с особыми образовательными потребностями; воспитанники дома малютки; дети одиноких родителей; дети из многодетных семей; дети военнослужащих; братья и сёстры уже зачисленных воспитанников; дети сотрудников детских садов Тбилиси», — заявил Каха Каладзе.
По его словам, второй этап начнётся 14 июля в 10:00 и продлится до 20 июля. Этот этап предназначен для детей, зарегистрированных на территории муниципалитета Тбилиси.
Что касается третьего этапа, как отметил мэр, он предусматривает всеобщую регистрацию, которая начнётся 21 июля в 10:00 и продлится до полного заполнения мест.
По словам Кахи Каладзе, пройти регистрацию смогут все дети, которым на 15 сентября исполнится как минимум два года. Подробная информация о регистрации воспитанников в муниципальные детские сады будет доступна на сайте агентства.
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