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Шота Арвеладзе возглавил футбольный клуб «Касымпаша» турецкой Суперлиги


25.06.2025   16:22


«Добро пожаловать домой, Шота Арвеладзе», — так турецкая команда Суперлиги «Касымпаша» приветствовала грузинского тренера, подписавшего сегодня контракт с командой.

«Шота Арвеладзе, который был главным тренером нашего клуба с 2012 по 2015 год, вернулся к руководству «Касымпаша».

После успешного совместного опыта в прошлом мы рады работать с ним в новом сезоне.

Мы поздравляем Шоту Арвеладзе с возвращением домой и желаем ему успехов в выполнении своих обязанностей», — говорится в заявлении турецкого клуба.


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