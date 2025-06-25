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Шота Арвеладзе возглавил футбольный клуб «Касымпаша» турецкой Суперлиги
25.06.2025 16:22
«Добро пожаловать домой, Шота Арвеладзе», — так турецкая команда Суперлиги «Касымпаша» приветствовала грузинского тренера, подписавшего сегодня контракт с командой.
«Шота Арвеладзе, который был главным тренером нашего клуба с 2012 по 2015 год, вернулся к руководству «Касымпаша».
После успешного совместного опыта в прошлом мы рады работать с ним в новом сезоне.
Мы поздравляем Шоту Арвеладзе с возвращением домой и желаем ему успехов в выполнении своих обязанностей», — говорится в заявлении турецкого клуба.
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