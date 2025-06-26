Футбольный матч между сборными Турции и Грузии в октябре пройдет на стадионе «Коджаэли» в Измите

26.06.2025 10:44





Стало известно где пройдет матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу между сборными Грузии и Турции. По данным Федерации футбола Турции, матч будет проходить на стадионе «Коджаэли» в Измите, который открылся в 2018 году и вмещает 34 829 зрителей. Игра запланирована на 14 октября и начнется в 22:45 по тбилисскому времени.



Город Измит находится в регионе Мармара, административный центр провинции Коджаэли — он расположен на северном побережье Мраморного моря, примерно в 100 километрах к востоку от Стамбула.



До 1337 года город назывался Никомедия (др.-греч. Νικομήδεια) и принадлежал Римской империи, а затем Византийской империи. В 1337 году Никомедия была завоевана турками и вошла в состав Османской империи. Город утратил свое значение. Теперь Измит — центр одного из важнейших промышленных регионов Турции.



Напомним, что сборная Грузии примет участие в предстоящих отборочных матчах чемпионата мира. Они начнут цикл 4 сентября в Тбилиси матчем с Турцией, а 7-го числа примут Болгарию. Команда Вилли Саньоля проведет свой первый выездной матч против Испании 11 октября, а затем сыграет против Турции.





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